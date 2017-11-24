«Хезболла» опубликовала мотивирующий видеоклип о борьбе против ИГ

Бейрут, 24 ноября. Ливанское движение «Хезболла» опубликовало в Сети ролик о борьбе с «Исламским государством»1 в Сирии.

Бойцы ливанского движения сопротивления «Хезбола» смонтировали и опубликовали в глобальной Сети видеоклип, посвященный борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В ролике демонстрируется тесное взаимодействие бойцов сопротивления с военнослужащими Сирийской арабской армии. В тексте неоднократно упоминается поддержка со стороны ВКС РФ, оказываемая Дамаску и «Хезболле».

Ранее сообщалось, что ливанское движение сопротивления оказывает всемерную военную поддержку сирийской армии и воюет с террористами на стороне правительственных войск САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.