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«Хезболла» опубликовала мотивирующий видеоклип о борьбе против ИГ
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    «Хезболла» опубликовала мотивирующий видеоклип о борьбе против ИГ

    13:45  24 Ноября 2017
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    «Хезболла» опубликовала мотивирующий видеоклип о борьбе против ИГ

    Бейрут, 24 ноября. Ливанское движение «Хезболла» опубликовало в Сети ролик о борьбе с «Исламским государством»1 в Сирии.

    Бойцы ливанского движения сопротивления «Хезбола» смонтировали и опубликовали в глобальной Сети видеоклип, посвященный борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    В ролике демонстрируется тесное взаимодействие бойцов сопротивления с военнослужащими Сирийской арабской армии. В тексте неоднократно упоминается поддержка со стороны ВКС РФ, оказываемая Дамаску и «Хезболле».

    Ранее сообщалось, что ливанское движение сопротивления оказывает всемерную военную поддержку сирийской армии и воюет с террористами на стороне правительственных войск САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #хезболла
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