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Украина
Экс-лидер меджлиса пожаловался, что в Крыму стало тяжело внедрять агентуру
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    Экс-лидер меджлиса пожаловался, что в Крыму стало тяжело внедрять агентуру

    13:46  24 Ноября 2017
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    Экс-лидер меджлиса пожаловался, что в Крыму стало тяжело внедрять агентуру

    Киев, 24 ноября. Экс-председатель «Меджлиса1 крымско-татарского народа», один из лидеров крымскотатарского национального движения, депутат Рады Мустафа Джемилев посетовал, что в Крыму стало невозможно внедрять агентуру.

    Как отметил Джемилев, в располагающие стратегическими данными организации сейчас не принимают на работу «меджлисовцев».

    «Там для военных, в основном, строят в Симферополе, Евпатории, Севастополе. Но там все так засекречено, сколько людей новых прописано, — заявил Джемилев в интервью журналистам. — В тех структурах, в которых есть эти данные, практически нет ни одного крымского татарина. Там все очень засекречено», сообщает издание «ПолитНавигатор».

    Напомним, ранее заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что члены «Меджлиса крымско-татарского народа» продолжают вести подрывную деятельность в Республике Крым.

    «Меджлис крымско-татарского народа» — отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен в Российской Федерации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крым
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