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ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака
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    ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака

    13:25  24 Ноября 2017
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    ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака

    Рава, 24 ноября. Объединенные силы Ирака зачистили от «Исламского государства»1 новые территории на границе с Сирией.

    Командование правительственных сил Ирака сообщает, что войскам удалось установить контроль над территорией в шесть тысяч квадратных километров вдоль сирийско-иракской границы. Отмечается, что на данный момент иракская армия зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) 77 населенных пунктов в районе Западной пустыни.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, цитируя иракских военных, что установлен контроль над мостом Умм Аль-Акареб и авиабазой Дженев. Зачищены территории на стыке иракских провинций Анбар и Саллах-ад-Дин.

    ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #анбар
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