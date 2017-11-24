ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака

Рава, 24 ноября. Объединенные силы Ирака зачистили от «Исламского государства»1 новые территории на границе с Сирией.

Командование правительственных сил Ирака сообщает, что войскам удалось установить контроль над территорией в шесть тысяч квадратных километров вдоль сирийско-иракской границы. Отмечается, что на данный момент иракская армия зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) 77 населенных пунктов в районе Западной пустыни.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, цитируя иракских военных, что установлен контроль над мостом Умм Аль-Акареб и авиабазой Дженев. Зачищены территории на стыке иракских провинций Анбар и Саллах-ад-Дин.

1 Организация запрещена на территории РФ.