До России еще далеко: эксперт оценил возможности Украины по производству снарядов для РСЗО

Украинская сторона с 2018 года намеревается наладить собственное производство снарядов разного калибра для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Украина сможет производить ракеты для реактивной артиллерии, но до России в этом плане ей еще далеко, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

В пятницу Турчинов посетил новую производственную линию в Киеве, которая занимается исследованием сверхпрочных материалов и производит корпусы для ракет РСЗО.

«Мы надеемся, что серийное производство начнется со следующего года», — подчеркнул глава СНБО.

В настоящее время, как сообщает секретарь СНБО, уже изготовлены опытные образцы снарядов калибра 152 мм. В будущем эта же линия должна полностью покрыть потребности ВСУ в ракетах калибра 300 мм и менее.

«Сегодня мы сняли дефицит ракет, который возник в войсках с 2014 года в вопросе обеспечения РСЗО, особенно когда мы потеряли на складах значительную часть боеприпасов», — сообщил Турчинов.

Кроме того, представитель Киева отметил, что ранее ракеты производились в России, но теперь у Украины будет свое производство. Он также заявил, что в настоящее время Киев обладает даже лучшими технологиями в ракетостроении, чем это было во времена СССР.

«Тут нужно сделать акцент на том, что Турчинов сравнил украинские боеприпасы с ракетами, производившимися в СССР. Но есть проблема — внешне эта техника относительно простая, но в части РСЗО есть много незаметных нюансов, которые влияют на характеристики изделия. Например, для того чтобы ракета имела стабильную траекторию полета, ее корпус должен быть тщательно продуман и проработан в инженерном и баллистическом смыслах», — поясняет ситуацию российский военный эксперт Олег Пономаренко.

Примечательно, секретарь СНБО озвучил планы украинского ВПК на будущее. Так, военная промышленность Украины должна научиться производить ракеты «лучше, чем в России».

«Нужно понимать, что украинская оборонка берет свое начало с СССР и поэтому она может производить ракеты для реактивной артиллерии. Но до России в этом плане ей еще далеко. Наверно, даже нереально далеко, поскольку наша страна обладает гораздо большими возможностями по техническому заделу, да и оборонно-промышленный комплекс находится в гораздо лучшем состоянии. Хотя для Украины будет достаточно и того, что у них есть сейчас, ведь они идут от самого простого — массово производят то, что нужно в конкретный момент на поле боя», — заключил аналитик.

Напомним, 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел серьезный пожар, за которым последовала серия мощных взрывов. От разлета осколков снарядов пострадали два человека. Из опасной зоны пришлось эвакуировать около 30 тысяч местных жителей. На складах, где хранилось порядка 83 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», уничтожено до трети запасов.