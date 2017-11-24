Москва, 24 ноября. Приезд в Москву главы ЛНР Игоря Плотницкого не является вопросом, которым занимается Кремль, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что глава ЛНР Игорь Плотницкий якобы покинул Луганск и прибыл в Москву.

«Приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента», — подчеркнул он, напомнив, что по-прежнему не комментирует ситуацию в Луганской народной республике.

Ранее Песков заявлял, что российские власти знают о ситуации в ЛНР, однако не обладают детальной информацией. «Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь», — отметил он.

Сам Плотницкий ранее заявил о готовности местных властей пресечь любые попытки дестабилизации обстановки в регионе. По его словам, появление в Луганске людей в военной форме является следствием кадровых перестановок в МВД после отставки главы министерства Игоря Корнета.

Сообщения о том, что Плотницкий уехал из Луганска ранее распространил ряд СМИ.