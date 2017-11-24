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Кремль не занимается возможным приездом Плотницкого в Москву — Песков
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    Кремль не занимается возможным приездом Плотницкого в Москву — Песков

    13:44  24 Ноября 2017
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    Кремль не занимается возможным приездом Плотницкого в Москву — Песков

    Москва, 24 ноября. Приезд в Москву главы ЛНР Игоря Плотницкого не является вопросом, которым занимается Кремль, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что глава ЛНР Игорь Плотницкий якобы покинул Луганск и прибыл в Москву.

    «Приезд Плотницкого в Москву  — это не вопрос, которым занимается администрация президента», — подчеркнул он, напомнив, что по-прежнему не комментирует ситуацию в Луганской народной республике. 

    Ранее Песков заявлял, что российские власти знают о ситуации в ЛНР, однако не обладают детальной информацией. «Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь», — отметил он.

    Сам Плотницкий ранее заявил о готовности местных властей пресечь любые попытки дестабилизации обстановки в регионе. По его словам, появление в Луганске людей в военной форме является следствием кадровых перестановок в МВД после отставки главы министерства Игоря Корнета.

    Сообщения о том, что Плотницкий уехал из Луганска ранее распространил ряд СМИ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #лнр #москва #песков #луганск #плотницкий
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