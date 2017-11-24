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Крым обрадовало признание политиками Словакии: Это о многом говорит
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    Крым обрадовало признание политиками Словакии: Это о многом говорит

    14:04  24 Ноября 2017
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    Признание словаками Крыма частью России в Госдуме назвали здравым смыслом

    В Словакии одна из оппозиционных партий и некоторые независимые депутаты выступили за признание законности воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом сообщает газета «Известия». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Так, руководитель пресс-службы партии «Народная партия — наша Словакия» Милан Угрик отметил, что волеизъявление крымчан надо уважать.

    Независимый депутат Петр Марчек также поддержал признание полуострова частью России. Он отметил, что собирается поставить этот вопрос на голосование в парламенте. Марчек подчеркнул, что Крым стал регионом России в соответствии с международным правом. Референдум, который был проведен на полуострове в 2014 году, отразил волю большинства его жителей.

    Крым рад

    Депутат Государственной думы РФ от Крыма Светлана Савченко прокомментировала ФАН признание полуострова частью России политиками Словакии.

    Признание словаками Крыма частью России в Госдуме назвали здравым смыслом

    «Я думаю, что в будущем отношение к этому вопросу будет меняться. И мы надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает, потому что народ Крыма выразил свое желание вернуться в состав России. И российский статус Крыма неизменен. Это уже навсегда. Тот, кто хочет видеть реальную политику, тот будет постепенно приходить к этому выводу. Мы очень рады, что постепенно признается право народа на самоопределение, право людей жить в той стране, в которой они ощущают безопасность. То, что об этом заявляют и словаки, и сербы — это о многом говорит», — рассказала Светлана Савченко.

    Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в состав РФ.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #савченко #крым #словакия
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