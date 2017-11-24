Сирия от войны к миру: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров

Британская газета Times пишет о том, что будущее Сирийской Арабской Республики будет решено не на поле боя, а за столом переговоров, и Владимир Путин это понимает. Встреча Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи ознаменовалась заявлением о том, что «ни одна иностранная держава не имеет права вмешиваться в сирийский конфликт без разрешения президента Асада». Параллель проводится ясная – в виду имеется США.

"Подобные заявления не лишены разума, - считает политолог Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), - потому что в этом в том числе и позиция России. Нужно договариваться в различных форматах для того, чтобы военную операцию завершить после ликвидации в территориальном смысле ИГИЛ1, и что конечно же нужно договариваться вовсе не методами политического давления, как действуют страны Коалиции".

Эксперт напоминает, что некоторое время назад встречались министры обороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон, которые выдвинули тезис, что Кремль излишне самоуверен, и что коалиция во главе с США должна на это реагировать. Однако Александр Асафов подчеркнул, что вопросы по Сирии должен решаться исключительно за столом переговоров, а не на языке военной угрозы.

«Россия играет роль конструктивного посредника, способного усадить за стол переговоров, даже непримиримых оппонентов. Самый простой пример – России удалось получить позиции непримиримых оппонентов: Трампа и Роухани, которые никогда не сядут за один стол, однако их позиции учитываются и известны всем участникам. Позиция России – миротворческая, и направлена на достижение мира в регионе, а ведь совсем недавно официальной позицией коалиции США была безоговорочная отставка Асада. Это показывает некоторые методы США».

Голословные обвинения в применении химического оружия даже без проведения нормального расследования довольно типичны. Times при этом не упоминают, что любые действия США в Сирии незаконны. Коалицию американцев никто не приглашал в страну, а их «борьба с терроризмом» привела к тому, что на моменте вступления в дело ВКС РФ ИГИЛовцы захватили огромные территории.

По мнению Александра Асафова, журналисты западных изданий в любом конструктиве будут находить негативный подтекст, потому как цели и задачи коалиции США не реализованы. Потому в иных процессах они будут искать в первую очередь негативный подтекст, это нормальная работа их медийной машины.

«Они будут искать негатив в любом конструктиве, двойные и тройные смыслы, и привязывать это к даже несостоявшимся преступлениям. Пресловутое химическое оружие Асада найти не могут, однако на полном серьёзе обсуждают это и пишут доклады».

Спустя два года террористов удалось перемолоть, и, признает Times, сейчас баланс сил в регионе находится в руках России. И происходит это, по утверждению журналистов, с момента начала применения силы. Следом идут дифирамбы Западу, который имеет «более сложные цели», а именно – единое демократическое государство. Видимо, именно для «единости» США планируют создать отделенное от Дамаска правительство на территориях северной Сирии.

Лозунг «Асад должен уйти» всё еще остаётся среди декларируемых, о чём Times пишет напрямую, заявляя, что стратегической целью Запада и арабских стран «озабоченных стабильностью» на Ближнем Востоке, должны оставаться «свержение режима» и замена на «стабильное» (читай - «марионеточное») правительство. Эксперт напоминает, что все отчего-то забыли о старых планах Пентагона по переделу всей карты Ближнего Востока.

«План очень простой, и не изменился за последние 20 лет. Речь идёт о создании независимого, полностью независимого Курдистана на территории нескольких стран, который позволит США зайти в наиболее богатые нефтью и газом месторождения. Но эти земли – не этнические территории курдов, и никогда таковыми не были. Ближний Восток они не оставят в покое, потому что слишком велик куш».

1 Организация запрещена на территории РФ.