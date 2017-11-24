Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Цирковой тигр откусил пьяному пенсионеру два пальца в Китае
Новости Сирии
Сирия от войны к миру: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров
Следующая Новость
Срочная новость
В МИД РФ сообщили о перспективах участия Асада в выборах президента Сирии
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия от войны к миру: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров

    14:54  24 Ноября 2017
    89

    Times: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров, и Путин это понимает

    Британская газета Times пишет о том, что будущее Сирийской Арабской Республики будет решено не на поле боя, а за столом переговоров, и Владимир Путин это понимает. Встреча Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи ознаменовалась заявлением о том, что «ни одна иностранная держава не имеет права вмешиваться в сирийский конфликт без разрешения президента Асада». Параллель проводится ясная – в виду имеется США.

    "Подобные заявления не лишены разума, - считает политолог Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), - потому что в этом в том числе и позиция России. Нужно договариваться в различных форматах для того, чтобы военную операцию завершить после ликвидации в территориальном смысле ИГИЛ1, и что конечно же нужно договариваться вовсе не методами политического давления, как действуют страны Коалиции".

    Times: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров, и Путин это понимает

    Эксперт напоминает, что некоторое время назад встречались министры обороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон, которые выдвинули тезис, что Кремль излишне самоуверен, и что коалиция во главе с США должна на это реагировать. Однако Александр Асафов подчеркнул, что вопросы по Сирии должен решаться исключительно за столом переговоров, а не на языке военной угрозы.

    «Россия играет роль конструктивного посредника, способного усадить за стол переговоров, даже непримиримых оппонентов. Самый простой пример – России удалось получить позиции непримиримых оппонентов: Трампа и Роухани, которые никогда не сядут за один стол, однако их позиции учитываются и известны всем участникам. Позиция России – миротворческая, и направлена на достижение мира в регионе, а ведь совсем недавно официальной позицией коалиции США  была безоговорочная отставка Асада. Это показывает некоторые методы США».

    Голословные обвинения в применении химического оружия даже без проведения нормального расследования довольно типичны. Times при этом не упоминают, что любые действия США в Сирии незаконны. Коалицию американцев никто не приглашал в страну, а их «борьба с терроризмом» привела к тому, что на моменте вступления в дело ВКС РФ ИГИЛовцы захватили огромные территории.

    Times: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров, и Путин это понимает

    По мнению Александра Асафова, журналисты западных изданий в любом конструктиве будут находить негативный подтекст, потому как цели и задачи коалиции США не реализованы. Потому в иных процессах они будут искать в первую очередь негативный подтекст, это нормальная работа их медийной машины.

    «Они будут искать негатив в любом конструктиве, двойные и тройные смыслы, и привязывать это к даже несостоявшимся преступлениям. Пресловутое химическое оружие Асада найти не могут, однако на полном серьёзе обсуждают это и пишут доклады».

    Спустя два года террористов удалось перемолоть, и, признает Times, сейчас баланс сил в регионе находится в руках России. И происходит это, по утверждению журналистов, с момента начала применения силы. Следом идут дифирамбы Западу, который имеет «более сложные цели», а именно – единое демократическое государство. Видимо, именно для «единости» США планируют создать отделенное от Дамаска правительство на территориях северной Сирии.

    Times: судьба Сирии решится не на поле боя, а за столом переговоров, и Путин это понимает

    Лозунг «Асад должен уйти» всё еще остаётся среди декларируемых, о чём Times пишет напрямую, заявляя, что стратегической целью Запада и арабских стран «озабоченных стабильностью» на Ближнем Востоке, должны оставаться «свержение режима» и замена на «стабильное» (читай - «марионеточное») правительство. Эксперт напоминает, что все отчего-то забыли о старых планах Пентагона по переделу всей карты Ближнего Востока.

    «План очень простой, и не изменился за последние 20 лет. Речь идёт о создании независимого, полностью независимого Курдистана на территории нескольких стран, который позволит США зайти в наиболее богатые нефтью и газом месторождения. Но эти земли – не этнические территории курдов, и никогда таковыми не были. Ближний Восток они не оставят в покое, потому что слишком велик куш».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Хмелёв
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #сирия #иг #трамп #игил
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть