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Политика
Песков опроверг влияние событий в ЛНР на позицию Москвы по «Минску-2»
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    Песков опроверг влияние событий в ЛНР на позицию Москвы по «Минску-2»

    13:27  24 Ноября 2017
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    Песков опроверг влияние событий в ЛНР на позицию Москвы по «Минску-2»

    Сочи, 24 ноября. Позиция Москвы по минским соглашениям остается без изменений, несмотря на события в Луганской народной республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представителя Кремля попросили рассказать, изменилась ли позиция Москвы в связи с последними событиями в Луганской народной республике. Он констатировал, что Россия по-прежнему не видит альтернативы тому документу, подпись в котором поставил президент России Владимир Путин.

    «Что касается минских договоренностей, то позиция, которая неоднократно декларировалась президентом Путиным, остается без изменений — альтернативы минским договоренностям нет, — констатировал пресс-секретарь российского лидера, — Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин».

    Песков опроверг влияние событий в ЛНР на позицию Москвы по «Минску-2»

    Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил, что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #минские соглашения #лнр #москва #песков #луганск
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