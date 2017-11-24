Песков опроверг влияние событий в ЛНР на позицию Москвы по «Минску-2»

Сочи, 24 ноября. Позиция Москвы по минским соглашениям остается без изменений, несмотря на события в Луганской народной республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили рассказать, изменилась ли позиция Москвы в связи с последними событиями в Луганской народной республике. Он констатировал, что Россия по-прежнему не видит альтернативы тому документу, подпись в котором поставил президент России Владимир Путин.

«Что касается минских договоренностей, то позиция, которая неоднократно декларировалась президентом Путиным, остается без изменений — альтернативы минским договоренностям нет, — констатировал пресс-секретарь российского лидера, — Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин».

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил, что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены.