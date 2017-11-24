Путин проведет совещание с членами Совбеза в Сочи — Песков

Москва, 24 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в пятницу глава государства Владимир Путин проведет в Сочи оперативное совещание Совбеза и совещание по вопросам экономического развития.

«Президент работает в Сочи, продолжает рабочий график. Сегодня намечено два совещания», — отметил представитель Кремля.

По словам Песков, сегодня российский лидер также проведет встречу с руководством администрации президента, экономического блока. На ней будут обсуждаться вопросы экономики и экономического развития России.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин регулярно проводит соответствующие экономические совещания для сверки часов, обсуждения перспективных вопросов.

Напомним, ранее Путин заявил, что российской стороне необходимо просчитать риски и принять все меры для того, чтобы адекватно реагировать на возникновение новых внешних ограничений.