Глава МИД Китая обсудил с советником Асада ситуацию в Сирии

Пекин, 24 ноября. Глава китайского МИД Ван И обсудил в пятницу на встрече с Бусейной Шаабан, советником президента Сирии Башара Асада, ситуацию в САР, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

По словам Ван И, в настоящее время сирийский конфликт вышел на новую стадию политического урегулирования. Ключевыми задачами, по мнению главы МИД КНР, сегодня являются продолжение борьбы с терроризмом, диалог сторон и послевоенное восстановление государства.

«Борьба с терроризмом – это основа, диалог – это выход, послевоенное восстановление – это гарантия», — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что только диалог может помочь разрешить сирийский кризис, и отметил необходимость защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности САР.

Ван И также призвал международное сообщество продолжать активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и ликвидировать остающиеся экстремистские силы.