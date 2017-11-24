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Политика
Глава МИД Китая обсудил с советником Асада ситуацию в Сирии
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    Глава МИД Китая обсудил с советником Асада ситуацию в Сирии

    13:52  24 Ноября 2017
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    «Диалог – это выход»: Глава МИД КНР обсудил с советником Асада ситуацию в Сирии

    Пекин, 24 ноября. Глава китайского МИД Ван И обсудил в пятницу на встрече с Бусейной Шаабан, советником президента Сирии Башара Асада, ситуацию в САР, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

    По словам Ван И, в настоящее время сирийский конфликт вышел на новую стадию политического урегулирования. Ключевыми задачами, по мнению главы МИД КНР, сегодня являются продолжение борьбы с терроризмом, диалог сторон и послевоенное восстановление государства.

    «Борьба с терроризмом – это основа, диалог – это выход, послевоенное восстановление – это гарантия», — заявил Ван И.

    Он подчеркнул, что только диалог может помочь разрешить сирийский кризис, и отметил необходимость защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности САР.

    Ван И также призвал международное сообщество продолжать активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и ликвидировать остающиеся экстремистские силы.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #китай #урегулирование
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