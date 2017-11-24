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Депутат Госдумы предложил причислить McDonald's и KFC к иноагентам
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    Депутат Госдумы предложил причислить McDonald's и KFC к иноагентам

    13:53  24 Ноября 2017
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    Депутат Госдумы предложил причислить McDonald's и KFC к иноагентам

    Москва, 24 ноября. Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов предложил причислить к иноагентам иностранные сети ресторанов быстрого питания, в том числе McDonald's и KFC, а их блюда рекламировать с маркировкой «продукция иностранного агента».

    Соответствующие письма он уже направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

    Чернышов считает, что иностранный фастфуд наносит ущерб не только здоровью граждан, но и популярности русской кухни и прививает россиянам западные ценности. Депутат также отметил, что деньги, потраченные в иностранных ресторанах фастфуда, уходят за границу, пишет RT.

    «В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции. Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку «продукция иностранного агента», — заключил Чернышов.

    Напомним, ранее Минздрав РФ предложил ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газированных напитков. Инициатива была выдвинута в рамках стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #mcdonalds #фастфуд #иноагенты
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