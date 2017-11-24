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Сирийский опыт России обнулил шансы на войну с НАТО — Сатановский
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    Сирийский опыт России обнулил шансы на войну с НАТО — Сатановский

    14:41  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:03  24 Ноября 2017
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    Уникальный сирийский опыт: Сатановский объяснил, почему обнулились шансы войны России с НАТО

    Москва, 24 ноября. Уникальный дипломатический, военный опыт, который получила Россия на сирийской платформе, полностью «обнулил» возможности войны с блоком НАТО, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. 

    «Сначала армия демонстрирует свои возможности, потом военная дипломатия показывает, что она без западных как бы партнеров может нормализовать ситуацию», — пояснил Сатановский, подчеркнув, что такого умения у РФ не было ни в конце 80-х, ни в 90-е годы.

    Более того, по мнению, «никто не подозревал, что оно вообще когда-то будет».

    Кроме того, он обратил внимание на состав участников саммита 22 ноября в Сочи: «Там не было западного блока, без которого  прекрасно все обходятся». Отметим, что на это уже указал накануне и сенатор Пушков, подчеркнув, что «сочинский формат» показал возрастание роли России, «хотя еще 10-15 лет назад все решал бы Лондон и Вашингтон».

    Говоря о сирийской опыте России в контексте отношений с Североатлантическим альянсом, политолог заявил, что он «обнулил» возможности войны с блоком НАТО.

    «Во-вторых, мы начали общаться с нашими ситуационными партнерами, вроде Ирана и другими спонсорами войны в Сирии – Катаром, Саудовской Аравией, которые нас не любили, не любят и никогда не будут любить», — добавил востоковед в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

    При этом он указал на то, что у России достаточно проблем и в ближней периферии, где есть Центральная Азия с ее нестабильностью, «с необорудованной с Казахстаном границей длиной в 2500 километров». 

    Кроме того, Сатановский указал и формирование «фашистской и абсолютно антироссийской и антирусской общности» на границе с Украиной, с чем еще России придется столкнутья в независимости от того, как эта общность будет «экономически, политически и как угодно разваливаться и криминализироваться». 

    «И полученные в Сирии опыт поможет преодолеть и эти проблемы», — резюмировал политолог.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #сирия #нато #война #сатановский #шансы #обнуление
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