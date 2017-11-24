Москва, 24 ноября. Уникальный дипломатический, военный опыт, который получила Россия на сирийской платформе, полностью «обнулил» возможности войны с блоком НАТО, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Сначала армия демонстрирует свои возможности, потом военная дипломатия показывает, что она без западных как бы партнеров может нормализовать ситуацию», — пояснил Сатановский, подчеркнув, что такого умения у РФ не было ни в конце 80-х, ни в 90-е годы.

Более того, по мнению, «никто не подозревал, что оно вообще когда-то будет».

Кроме того, он обратил внимание на состав участников саммита 22 ноября в Сочи: «Там не было западного блока, без которого прекрасно все обходятся». Отметим, что на это уже указал накануне и сенатор Пушков, подчеркнув, что «сочинский формат» показал возрастание роли России, «хотя еще 10-15 лет назад все решал бы Лондон и Вашингтон».

Говоря о сирийской опыте России в контексте отношений с Североатлантическим альянсом, политолог заявил, что он «обнулил» возможности войны с блоком НАТО.

«Во-вторых, мы начали общаться с нашими ситуационными партнерами, вроде Ирана и другими спонсорами войны в Сирии – Катаром, Саудовской Аравией, которые нас не любили, не любят и никогда не будут любить», — добавил востоковед в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

При этом он указал на то, что у России достаточно проблем и в ближней периферии, где есть Центральная Азия с ее нестабильностью, «с необорудованной с Казахстаном границей длиной в 2500 километров».

Кроме того, Сатановский указал и формирование «фашистской и абсолютно антироссийской и антирусской общности» на границе с Украиной, с чем еще России придется столкнутья в независимости от того, как эта общность будет «экономически, политически и как угодно разваливаться и криминализироваться».