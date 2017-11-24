Россия спасла всю Европу: в Совфеде ответили на призыв Мэй противостоять Москве

Великобритания считает необходимым противостоять России, соответствующее заявление сделает премьер европейского государства Тереза Мэй в преддверии саммита «Восточное партнерство».

«Мы должны внимательно относиться к действиям враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают потенциальному росту наших восточных соседей и пытаются ослабить нашу коллективную силу», — сказано в сообщении пресс-службы чиновницы.

Также она заявила, что ожидает от своих европейских партнеров новых предложений по противостоянию совместным вызовам.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил недоумение в связи этим заявлением. По мнению сенатора, Россия никоим образом не ущемляет права и интересы Великобритании.

«Я думаю, это заявление обусловлено желанием Терезы Мэй угодить Соединенным Штатам, показать себя верным и преданным союзником. Я, правда, не могу понять, в чем она собирается нам противостоять. Где мы ущемляем интересы британцев? Тем, что спасли от ИГИЛ1 (запрещено в РФ — прим. ФАН) всю Европу? Если бы не Россия, я вас уверяю, половина террористов оказалась бы в европейских странах», — заявил Джабаров.

Парламентарий также напомнил, что санкции против РФ негативно сказываются на экономике европейских стран. Так, например, Германия из-за антироссийских ограничений потеряла 42 тысячи рабочих мест.

«Они же все прекрасно понимают. Больше всего от санкций потеряли немцы, британцы, итальянцы, чехи, словаки. К сожалению, у них были связаны руки: американцы не оставили им пространства для маневра. Я думаю, что автоматическое продление санкций, которое мы ранее наблюдали, может уже и не произойти, потому что европейцы видят, что ничего хорошего санкции не принесли, это никак не повлияло на Россию. И никаких требований европейцев и американцев Россия выполнять не собирается. Россия действует строго в рамках закона, в соответствии с нашими национальными интересами», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Ранее Мэй обвинила Россию в попытках расколоть Запад, якобы для этого РФ распространяла дезинформацию. Согласно заявлению британского премьера, России удалось вмешаться в дела Украины, Германии и Дании.

1 Организация запрещена на территории РФ.