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Россия спасла всю Европу: в Совфеде ответили на призыв Мэй противостоять Москве
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    Россия спасла всю Европу: в Совфеде ответили на призыв Мэй противостоять Москве

    13:35  24 Ноября 2017
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    Джабаров напомнил Мэй, что Россия спасла Европу от ИГИЛ

    Великобритания считает необходимым противостоять России, соответствующее заявление сделает премьер европейского государства Тереза Мэй в преддверии саммита «Восточное партнерство».

    «Мы должны внимательно относиться к действиям враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают потенциальному росту наших восточных соседей и пытаются ослабить нашу коллективную силу», — сказано в сообщении пресс-службы чиновницы.

    Также она заявила, что ожидает от своих европейских партнеров новых предложений по противостоянию совместным вызовам.

    Джабаров напомнил Мэй, что Россия спасла Европу от ИГИЛ

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил недоумение в связи этим заявлением. По мнению сенатора, Россия никоим образом не ущемляет права и интересы Великобритании.

    «Я думаю, это заявление обусловлено желанием Терезы Мэй угодить Соединенным Штатам, показать себя верным и преданным союзником. Я, правда, не могу понять, в чем она собирается нам противостоять. Где мы ущемляем интересы британцев? Тем, что спасли от ИГИЛ1 (запрещено в РФ — прим. ФАН) всю Европу? Если бы не Россия, я вас уверяю, половина террористов оказалась бы в европейских странах», — заявил Джабаров.

    Парламентарий также напомнил, что санкции против РФ негативно сказываются на экономике европейских стран. Так, например, Германия из-за антироссийских ограничений потеряла 42 тысячи рабочих мест.

    «Они же все прекрасно понимают. Больше всего от санкций потеряли немцы, британцы, итальянцы, чехи, словаки. К сожалению, у них были связаны руки: американцы не оставили им пространства для маневра. Я думаю, что автоматическое продление санкций, которое мы ранее наблюдали, может уже и не произойти, потому что европейцы видят, что ничего хорошего санкции не принесли, это никак не повлияло на Россию. И никаких требований европейцев и американцев Россия выполнять не собирается. Россия действует строго в рамках закона, в соответствии с нашими национальными интересами», — подчеркнул Владимир Джабаров.

    Ранее Мэй обвинила Россию в попытках расколоть Запад, якобы для этого РФ распространяла дезинформацию. Согласно заявлению британского премьера, России удалось вмешаться в дела Украины, Германии и Дании.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #тереза мэй #политика #джабаров
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