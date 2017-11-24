Видео с места обрушения на территории торгового центра в Москве появилось в Сети
Москва, 24 ноября. В Интернете опубликовано видео с места обрушения на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».
Ранее стало известно, что в котловане строящегося объекта на территории торгового центра произошел обвал грунта. На место инцидента подъехали машины пожарной службы и скорой помощи.
Как оказалось, в результате обрушения двух рабочих завалило землей на глубине пяти метров. Людей спасли и госпитализировали.
Позже в Сети появилось видео с места инцидента. Ролик был опубликован телеканалом «Подмосковье 360».
Сообщение о ЧП появилось около 10 часов утра. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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