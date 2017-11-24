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Видео с места обрушения на территории торгового центра в Москве появилось в Сети
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    Видео с места обрушения на территории торгового центра в Москве появилось в Сети

    13:37  24 Ноября 2017
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    Видео с места обрушения на территории торгового центра в Москве появилось в Сети

    Москва, 24 ноября. В Интернете опубликовано видео с места обрушения на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».

    Ранее стало известно, что в котловане строящегося объекта на территории торгового центра произошел обвал грунта. На место инцидента подъехали машины пожарной службы и скорой помощи.

    Как оказалось, в результате обрушения двух рабочих завалило землей на глубине пяти метров. Людей спасли и госпитализировали.

    Позже в Сети появилось видео с места инцидента. Ролик был опубликован телеканалом «Подмосковье 360».

    Сообщение о ЧП появилось около 10 часов утра. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Катерина Тимошенская
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