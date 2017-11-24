Депутат Госдумы проконтролирует расследование гибели адвоката в ДТП в Кузбассе

Кемерово, 24 ноября. Депутат Государственной думы проконтролирует расследование уголовного дела по факту гибели в ДТП на трассе в Кемеровской области адвоката Екатерины Селивановой.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября. По официальной информации, женщина при выполнении обгона не рассчитала безопасное расстояние и столкнулась с бензовозом. Правозащитники утверждают, что автомобиль Екатерины Селивановой вытолкнула на встречную полосу иномарка Toyota. Спустя девять дней после гибели женщины, неизвестные устроили погром на ее могиле, сообщает информационный сайт VSE42.Ru.

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Николай Рыжак сообщил на парламентском часе с участием министра юстиции Александром Коноваловым, что возбужденное после смерти адвоката уголовное дело будет находиться под его контролем. Отметим, адвокат Екатерина Селиванова боролась за защиту прав жертв предполагаемых пыток в ИК-37 в поселке городского типа Яя в Кемеровской области.