Оппозиция Сирии договорилась направить в Женеву единую делегацию

Эр-Рияд, 24 ноября. Оппозиция Сирии по итогам встречи в Эр- Рияде договорилась сформировать для переговоров в Женеве единую делегацию, которая будет включать в себя «каирскую» и «московскую» платформы. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

«Мы договорились с платформами («московской» и «каирской») о формировании единой делегации для участия в прямых переговорах (с представителями правительства Сирии) в Женеве», — сообщила член Высшего комитета по переговорам Басма Кадмани.

По ее словам, в пятницу будет официально объявлено о составе группы.

Как отметил лидер «московской» платформы Кадри Джамиль, на расширенном заседании сирийской оппозиции в Эр-Рияде до сих пор не было достигнуто каких-либо соглашений.

В свою очередь, представитель «каирской» платформы Фирас аль-Калди утверждает, что участники «договорились об одной делегации» в составе 50 человек, передает ТАСС.

Напомним, ранее участники встречи оппозиции Сирии в Эр-Рияде потребовали, чтобы президент САР Башар Асад оставил свою должность в начале переходного периода.