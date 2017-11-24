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Украина
Турчинов приказал украинским производителям делать ракеты «лучше российских»
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    Турчинов приказал украинским производителям делать ракеты «лучше российских»

    13:16  24 Ноября 2017
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    Турчинов приказал украинским производителям делать ракеты «лучше российских»

    Киев, 24 ноября. Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал производителей делать украинские ракеты лучше, чем их делают в России. Об этом рассказал секретарь совета Александр Турчинов.

    «Именно производство украинских ракет, которые по своим характеристикам должны быть лучше, чем российские аналоги — это то задание, которое СНБО поставило перед нашими производителями», — приводят заявление Турчинова украинские СМИ.

    Он отметил, что поставленная задача выполняется четко и последовательно.

    Кроме того, секретарь совета безопасности и обороны Украины заявил, что в ближайшее время начнется серийное производство корпусов ракет, и эти ракеты «надежно защитят Украину». Он добавил, что новая технологическая линия обеспечит производство ракет для реактивных систем залпового огня калибром от 300 миллиметров и больше.

    Напомним, ранее стало известно, что Украина является лидером по поставкам списанного оружия в страны, участвующие в военных конфликтах. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #украина #ракеты #производство
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