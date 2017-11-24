Курды заявили, что похищенные ИГ дети были обнаружены в Турции

Эрбиль, 24 ноября. В Региональном правительстве Иракского Курдистана сообщили, что на территории Турции обнаружены пятеро езидских детей, похищенных боевиками «Исламского государства»1.

Директор управления Курдистана по делам похищенных езидов Хусейн Каиди сообщил, что пять езидских детей, ранее похищенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Синджар, были найдены в Турции. Сейчас управление проводит все необходимые юридические процедуры для возвращения детей в Курдистан для воссоединения с семьями.

Каиди подчеркнул, что боевики бросили детей в Турции перед тем, как вернуться в свои страны. Ранее сообщалось, что «Исламское государство» напало на езидский район Синджар в августе 2014 года. Во время нападения сотни мужчин были казнены, тысячи женщин и детей попали в рабство исламистам.

1 Организация запрещена на территории РФ.