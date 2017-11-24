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Украина
СБУ выдворила из страны «доверенное лицо» Кадырова
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    СБУ выдворила из страны «доверенное лицо» Кадырова

    12:59  24 Ноября 2017
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    СБУ выдворила из страны «доверенное лицо» Кадырова

    Киев, 24 ноября. СБУ в принудительном порядке вернула в Россию «доверенное лицо» главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

    Отмечается, что россиянин имел отношение к проведению на Украине «политики главы Чечни». Имя «доверенного лица» при этом не уточняется.

    По информации СБУ, после государственного переворота представитель Кадырова уехал из Украины в Грозный, в конце сентября приехал обратно, «используя новый паспорт российского гражданина».

    В сообщении утверждается, что выдворенный из страны россиянин занимался сбором информации о проукраинских выходцах из Чеченской республики, которые принимали участие в военном столкновении на юго-востоке Украины.

    СБУ обвиняет россиянина в «угрозе национальной безопасности Украины» и «грубом нарушении закона», поскольку, как утверждается, этот человек приехал в страну с документами, принадлежащими совершенно другому лицу, сообщает газета «Известия».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #кадыров #сбу #чечня
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