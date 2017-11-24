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Общество
Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым
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    Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым

    12:52  24 Ноября 2017
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    Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым

    Москва, 24 ноября. Российские пользователи социальных сетей прокомментировали интервью Владимира Соловьева с телеведущей Ксенией Собчак, намеревающейся выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата «против всех» на выборах президента России в 2018 году.

    Эфир, в котором журналист Соловьев провел интервью Собчак в формате «один на один», состоялся в четверг вечером. Разговор прошел в довольно напряженной обстановке. «Схватка» Соловьева и Собчак вызвала широкую дискуссию в Сети. Телеведущая, которая, как она писала перед эфиром в своем Twitter, согласилась на съемки, чтобы быть услышанной россиянами, поддержки граждан не получила.

    Так, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян назвал выступление Собчак «ярким и талантливым воспроизведением украинской политики».

    «Российские кастрюльки обрели нового вождя после краха акций треста «Навальный, Волков и добровольный взнос», — иронично добавил он.

    Об «антироссийской риторике» телеведущей написал и пользователь под ником Станиславский, похвалив, впрочем, Собчак за выдержку в «сдержанном диалоге сквозь зубы»:

    «Но надо отдать должное выдержке Собчак, от гнева не припустившей стаканом с водой в Соловьёва».

    Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым

    Однако такое мнение разделили не все. Антон Степанов, подчеркнувший, что в интервью его большее интересовало умение оппонентов вести диалог, в Собчак разочаровался.

    «Жаль, что в конце Собчак не удержалась, и всё скатилось к взаимной оскорбительной перепалке. Видимо, таковы законы жанра», — отметил он.

    Впрочем, некоторые Интернет-пользователи не оценили и идею Владимира Соловьева пригласить в качестве гостя на передачу Ксению Собчак. Россияне тут же вспомнили о реалити-шоу «Дом-2», с которого телеведущая начинала свою карьеру.

    «А что, Соловьёв в «Дом-2» перешел? А жаль…», — написал Сергей Валентинович.

    «Наоборот, «Дом-2» пришёл к Соловьёву. Но только на один вечер», — в ответ поддержал журналиста пользователь @Kagyrmaundeffin.

    А Любовь Бабенко эфир с Собчак не впечатлил. По ее мнению, телеведущая скатилась к «затертым до дыр трескучим лозунгам», которые «манифестила со скоростью швейного агрегата «Зингер», чтобы не дать возможность Соловьеву задать неудобный вопрос.

    В свою очередь Марго Матвеева уличила Собчак в отсутствии импровизации и «взахлеб рассказанной заготовке про отсутствие свободы слова».

    Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым

    Подвела итог всему пользователь @AlvarezMarinaF, заключив, что главой государства нельзя стать за одно только умение активно пользоваться соцсетями, и президент в России один.

    «Ну,надо же! Собчак у нас «активный пользователь интернета» и поэтому ее в президенты РФ!? Боже упаси!!! <…> Президент у нас один — ВВП!» — написала она.

    Напомним, ранее Владимир Соловьев рассказал, что теперь ему было бы интересно устроить в эфире «дуэль» между Ксенией Собчак и журналисткой Екатериной Гордон, которая также заявила о планах участвовать в выборах президента России в 2018 году в качестве кандидата.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #соловьев #соцсети #выборы-2018
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