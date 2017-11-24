Водителям-новичкам в России хотят запретить управлять мощными автомобилями

Москва, 24 ноября. Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» добивается запрета для начинающих водителей права управлять мощными автомобилями, заявил адвокат Марат Аманлиев.

«Коллективная защита» предлагает запретить новичкам садится за руль автомобилей, чья мощность превышает 150 лошадиных сил. Подчеркивается, что к начинающим водителям относятся те, чей стаж вождения меньше четырех лет.

По словам общественников, причиной этой инициативы стало количество аварий, которые произошли из-за нарушения скоростного режима водителя-новичками.

«В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся на автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы», — цитирует Аманлиева RT.

Отмечается, что речь идет исключительно о транспортных средствах категории В.