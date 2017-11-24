Симферополь, 24 ноября. Заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что члены запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» продолжают вести подрывную деятельность в Республике Крым.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в Крыму четырех членов меджлиса1 за вымогательство денег в особо крупном размере у гражданина Турции. В результате обысков по данному делу были обнаружены автоматы, боевые патроны и экстремистская литература.

По информации депутата, у задержанных помимо оружия также найдены антироссийские листовки с призывами, направленными на дестабилизацию ситуации на полуострове.

«Антикрымские акции координируются киевским режимом, используя те немногочисленные «осколки» организации, сторонники которой проживают на полуострове», — высказался в комментарии РИА Новости Бальбек.

1 Организация запрещена на территории РФ.