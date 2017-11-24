Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный
Политика
Нас пытаются разорвать на части: Мэй призвала ЕС дать отпор «враждебной России»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нас пытаются разорвать на части: Мэй призвала ЕС дать отпор «враждебной России»

    12:42  24 Ноября 2017
    199

    Нас пытаются разорвать на части: Мэй призвала ЕС дать отпор «враждебной России»

    Лондон, 24 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует в рамках выступления на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе призвать другие страны дать отпор «враждебной России».

    «Мы также должны сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу (потенциалу «восточных партнеров» — прим. ФАН) и пытаются разорвать наше коллективное могущество на части», —  цитирует Мэй «Свободная Пресса»

    Предстоящий саммит, добавила Мэй, подчеркивает особую важность взаимодействия европейских стран при защите ценностей и идеалов, которые они разделяют.

    Мэй намерена подчеркнуть планы Великобритании по сохранению ключевой роль в обеспечении европейской безопасности даже после завершения процедуры выхода из ЕС, указывает «Ридус».

    Отметим, в середине ноября премьер-министр Великобритании обвинила Москву в том, что Россия якобы вмешивается в выборы в других государствах и использует информацию как оружие.

    Напомним, саммит «Восточное партнерство» открывается сегодня в столице Бельгии.  

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #тереза мэй #ес #угроза
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть