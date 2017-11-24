Нас пытаются разорвать на части: Мэй призвала ЕС дать отпор «враждебной России»

Лондон, 24 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует в рамках выступления на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе призвать другие страны дать отпор «враждебной России».

«Мы также должны сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу (потенциалу «восточных партнеров» — прим. ФАН) и пытаются разорвать наше коллективное могущество на части», — цитирует Мэй «Свободная Пресса».

Предстоящий саммит, добавила Мэй, подчеркивает особую важность взаимодействия европейских стран при защите ценностей и идеалов, которые они разделяют.

Мэй намерена подчеркнуть планы Великобритании по сохранению ключевой роль в обеспечении европейской безопасности даже после завершения процедуры выхода из ЕС, указывает «Ридус».

Отметим, в середине ноября премьер-министр Великобритании обвинила Москву в том, что Россия якобы вмешивается в выборы в других государствах и использует информацию как оружие.

Напомним, саммит «Восточное партнерство» открывается сегодня в столице Бельгии.