США напомнили об истреблении индейцев в ответ на признание голодомора геноцидом

В США еще один штат признал голодомор на Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей официальной странице в Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорится, что голодомор был признан геноцидом в штатах Вашингтон, Висконсин, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон, Иллинойс и Пенсильвания.

Геноцид

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН решение штата Висконсина.

«Кому-кому, а стране, уничтожившей большую часть коренного населения, помолчать бы о геноциде. На самом деле, само понятие «геноцида» очень размытое. Доказать наличие «целенаправленной политики» на уничтожение какого-либо народа всегда очень сложно (кроме тех случаев, когда такая политика официально провозглашается, как в гитлеровской Германии). Любой «геноцид» всегда вызывает массу споров, в первую очередь, не ученых, а политиков, так что вопрос признания-непризнания лежит исключительно в политической плоскости. Разумеется, голод 30-х никаким геноцидом, тем более какого-то конкретного народа, не был. Но современной украинской историографии выгодно представить ту трагедию как очередное «преступление» России против Украины», — пояснил Дмитрий Родионов.

Соответственно, отметил эксперт, те страны, которые сейчас находятся в напряженных отношениях с Россией, эту песню с радостью подхватывают. Вопрос признания «геноцидов» — чисто политический и является барометром отношений между странами.

«Вот испортились отношения у Турции с Германией, и немецкие парламентарии сразу, «не сговариваясь», признали геноцид армян. Та же ситуация с так называемым голодомором. Странно, что наши «партнеры» этого не сделали еще в 2014-м. Кстати, о геноциде армян. В США его признали 48 из 50 штатов (голодомор — пока только семь), и ничего: Турция по-прежнему союзник и партнер по НАТО. Признание чего-либо региональными властями по большому счету не имеет никаких последствий. Это просто попытка региональных элит продемонстрировать свою лояльность общенациональному тренду, не более того. Тем более что на фоне санкционной войны эти признания выглядят детсадовской игрой», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», МИД Украины заявил, что парламенты 14 стран признали голодомор геноцидом.