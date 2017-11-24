Лондон признал превосходство российской армии над британской

В Великобритании считают, что армия Соединенного Королевства уступает по возможностям российской. Соответствующая информация, с которой ознакомилось Федеральное агентство новостей, содержится в документе верхней палаты парламента (палата лордов) Британии.

В докладе отмечается, что многие британские политики были обеспокоены тем, что Москва имеет больше преимуществ в военной сфере.

«Россия в настоящее время имеет значительное преимущество над элементами британской силовой структуры, — говорится в документе. — В связи с тем, что некоторые из наших военных возможностей уничтожались с 2003 года, мы должны найти способы «сразиться по-умному», на тактическом уровне. Признав, что некоторые противники могут быть оснащены оружием, превосходящим наше собственное».

К тому же, бюджет оборонного направления Лондона значительно меньше, чем у мировых держав.

«Бюджет обороны Великобритании был эквивалентен 52,5 млрд долларов (данные за 2016 год, — прим. ФАН). Есть четыре страны с более высокими расходами на оборону: США (604,5 млрд долларов); Китай (145 млрд долларов); Россия (58,9 млрд долларов; и Саудовская Аравия (56,9 млрд долларов)», — соответствующие данные приводятся в документе.

В постоянном страхе

Примечательно, что ранее Объединенный королевский институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) пришел к выводу, что Россия сейчас «более готова к войне», чем когда-либо.

«Поскольку экономика в России начала стабилизироваться, в стране увеличился интерес к этой теме — мобилизация в РФ получила государственный приоритет, — заявили ранее в RUSI. — Россия начала уделять повышенное внимание обороне со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии, а затем — в связи с обострением отношений с США и ЕС из-за присоединения Крыма к РФ».

К тому же, британские эксперты выяснили, что боевая готовность России почти в 10 раз выше, чем у НАТО. Например, по данным аналитиков, в течение четырех дней РФ может поднять до 47 тысяч войсковых элементов, в то время как за аналогичный период силы высокой степени готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), куда входят военные из Германии, Нидерландов и Норвегии, соберут лишь до 5 тысяч солдат.