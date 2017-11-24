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Общество
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Политика
Грибаускайте объяснила, от кого зависит присоединение Украины к Евросоюзу
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    Грибаускайте объяснила, от кого зависит присоединение Украины к Евросоюзу

    12:29  24 Ноября 2017
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    Грибаускайте объяснила, от кого зависит присоединение Украины к Евросоюзу

    Брюссель, 24 ноября. Присоединение Украины к Евросоюзу зависит от Киева, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте перед саммитом Восточного партнерства в Брюсселе.

    «Как только они (Украина. — Прим. ФАН) будут готовы, они присоединятся к клубу (ЕС. — Прим. ФАН)», — констатировала литовский лидер.

    Она отметила, что только от партнеров Евросоюза зависит, как они будут использовать финансовую помощь ЕС и проводить реформы, чтобы присоединиться к союзу.

    «ЕС предлагает много, — констатировала Грибаускайте. — От Украины зависит, сколько она сможет взять и как быстро проведет реформы».

    Грибаускайте объяснила, от кого зависит присоединение Украины к Евросоюзу

    Эксперт брюссельского Центра исследований европейской политики Грант Костанян ранее заявил, что Евросоюз не знает, как приступить к реализации проекта по финансовой поддержке Украины – так называемому «плану Маршалла».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #ес #литва #грибаускайте #реформы
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