Сирия сегодня: стрельба в зонах деэскалации, новая встреча в Астане может пройти в декабре

Сирия, 24 ноября. За минувшие сутки российская сторона зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня в зонах деэскалации. Очередная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в конце декабря. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Стрельба в зонах деэскалации

За минувшие сутки российской стороной в комиссии по перемирию в Сирии было зафиксировано шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского военного ведомства.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — один, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск», — значится в документе.

Так, большинство случаев стрельбы фиксировались в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России — прим. ред.).

Кроме того, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Дейр-эз-Зор одноименной провинции. Местное население получило продовольствие общим весом в 2,4 тонн. При этом медицинская помощь в течение суток была оказана 128 жителям.

Новая встреча в Астане может пройти в конце декабря

Очередная встреча в Астане по урегулированию ситуации в САР может состояться в конце декабря, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

«Мы предполагаем, что к нам обратятся страны-гаранты с просьбой провести очередной раунд переговоров ориентировочно в двадцатых числах декабря. Но точной даты мы не знаем», — подчеркнул он в интервью ТАСС.

Представитель Казахстана также отметил, что астанинские переговоры могут пройти после 20 декабря. Напомним, впервые встреча столице государства состоялась в конце января 2017 года. Переговоры проводились по инициативе Москвы, Анкары и Тегерана. Кроме лидеров этих стран, во встрече также приняли участие представители США, ООН, Сирийской арабской республики и спикеры от оппозиции САР.

Детали операции ВКС РФ за неделю

За минувшую неделю ВКС РФ совершили около 530 боевых вылетов. Такая информация приводится газетой «Красная звезда», официальным печатным органом Минобороны РФ.

Так, за время работы боевой авиации было уничтожено более 1320 объектов террористов. Напомним, вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.