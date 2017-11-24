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Россияне рассказали о готовности заводить детей
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    Россияне рассказали о готовности заводить детей

    12:07  24 Ноября 2017
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    Россияне рассказали о готовности заводить детей

    Москва, 24 ноября. Россияне считают, что нынешнее время благоприятно для рождения детей. В частности, так считает 42% человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню матери.

    «Нынешнее время представляется россиянам более благоприятным для рождения детей (42% в 2017 году оценивают его как «хорошее»), чем десять лет назад (25% в 2008 году)», — цитирует телеканал «360» представителей ВЦИОМ.

    По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, материальная обеспеченность в российских семьях остается сдерживающим фактором.

    Главными проблемами в сфере материнства россияне назвали небольшой размер детских пособий, низкий уровень жизни, высокие цены, низкий уровень медицинского обслуживания.

    По словам социологов, 35% россиян заявили об ухудшении материального положения после рождения ребенка.

    Опрос был проведен в период с 21 по 22 ноября. В нем принимали участие более 1000 человек в возрасте от 18 лет.

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #россия #вциом #опрос
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