Россияне рассказали о готовности заводить детей

Москва, 24 ноября. Россияне считают, что нынешнее время благоприятно для рождения детей. В частности, так считает 42% человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню матери.

«Нынешнее время представляется россиянам более благоприятным для рождения детей (42% в 2017 году оценивают его как «хорошее»), чем десять лет назад (25% в 2008 году)», — цитирует телеканал «360» представителей ВЦИОМ.

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, материальная обеспеченность в российских семьях остается сдерживающим фактором.

Главными проблемами в сфере материнства россияне назвали небольшой размер детских пособий, низкий уровень жизни, высокие цены, низкий уровень медицинского обслуживания.

По словам социологов, 35% россиян заявили об ухудшении материального положения после рождения ребенка.

Опрос был проведен в период с 21 по 22 ноября. В нем принимали участие более 1000 человек в возрасте от 18 лет.