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В Сети раскритиковали реакцию 10-летней дочери Хворостовского на смерть отца
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    В Сети раскритиковали реакцию 10-летней дочери Хворостовского на смерть отца

    12:23  24 Ноября 2017
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    В Сети раскритиковали реакцию 10-летней дочери Хворостовского на смерть отца

    Москва, 24 ноября. Дочь Дмитрия Хворостовского Нина поделилась с социальными сетями эмоциями от утраты отца. На странице в Instagram она написала, что потеряла «самого удивительного в мире отца, друга и певца».    

    Чуть позже 10-летняя Хворостовская, чтобы подтвердить силу своего духа, опубликовала видео с исполнением песни британского музыканта Элтона Джона «I am still standing» («Меня не сломить» — прим. ФАН).

    Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на музыкальное послание девочки. Многие посчитали, что поведение дочери Хворостовского не соответствует общему представлению о том, как нужно скорбить по умершим, сообщает «Утро.ру». Однако вскоре большинство пользователей все-таки поддержали девочку, отметив, что, по-видимому, она во всем хочет походить на Дмитрия Хворостовского, всегда выступавшего с улыбкой.

    «Ее позитивный и гениальный отец никогда не унывал, поэтому Нина показывает то, что хотел бы видеть Дмитрий Александрович!» — напомнила критиковавшим Нину пользователям одна из прокомментировавших видеообращение.

    Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Как отмечает «Вечерняя Москва», прощание со знаменитым певцом пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского, а похоронят Хворостовского, в соответствии с его завещанием, на Новодевичьем кладбище.

    Автор: Федор Веснин
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    #хворостовский #смерть #дочь #реакция
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