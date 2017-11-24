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Молюсь, чтобы это все прошло: Добронравов ответил на эмоциональную речь Зеленского
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    Молюсь, чтобы это все прошло: Добронравов ответил на эмоциональную речь Зеленского

    12:18  24 Ноября 2017
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    Молюсь, чтобы это все прошло: Добронравов ответил на эмоциональную речь Зеленского

    Москва, 24 ноября. Федор Добронравов не стал комментировать высказывания украинского актера Владимира Зеленского, который раскритиковал СБУ за намерение запретить на Украине сериал «Сваты». Артист заявил, что «молится, чтобы это все прошло».

    «Я сейчас нахожусь на гастролях и не хочу комментировать глупости всякие, я не хочу. Мне надоело все уже. Я не хочу ничего комментировать, родные мои. Я молюсь, чтобы это все прошло», — сказал Добронравов корреспонденту Федерального агентства новостей.

    Напомним, Зеленский обрушился с критикой на Службу безопасности Украины из-за возможного запрета на показ сериала «Сваты». Вместо борьбы с сериалами актер посоветовал СБУ обратить внимание на кумовство в своих рядах.

    Ранее стало известно, что Госкино Украины может не выдать «Сватам» прокатное удостоверение из-за участия в картине Добронравова, которому СБУ на три года запретила въезд в страну, пишет Газета.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #зеленский #сбу #сваты #добронравов
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