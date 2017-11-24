«Черная пятница» для Порошенко: активистка Femen разгромила магазин Roshen в Киеве

Киев, 24 ноября. В магазине Roshen в центре Киева прошла акция Femen. Так, полуобнаженная активистка разбрасывала конфеты и выкрикивала фразу «Black Friday, Sale Roshen!».

Как сообщает издание «Страна.ua», «Черная пятница» собственнолично пожаловала к президенту Украины Петру Порошенко в центральный магазин на улице Крещатик. Таким образом Femen требует от Порошенко «определиться, что ему слаще: власть или карамель» — ему необходимо выполнить предвыборные обещания и продать компанию Roshen.

Отмечается, что лозунги «Black Friday, Sale Roshen!» были написаны на спине и груди активистки, которая разбрасывала конфеты и сметала с витрин «киевские торты». Девушка буквально разгромила магазин, указано в сообщении издания.

Как стало известно, акция была проведена активисткой Анжелиной Диаш. Именно она в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии в августе текущего года.

Секстремистка Femen устроила Черную пятницу в магазине Рошен from stranaua on Vimeo.

Напомним, ранее задержанная за скандал с поджогом декоративных медведей и паровозика у магазинов Roshen активистка движения Femen Алиса Виноградова озвучила свои претензии к нынешним властям Украины.