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Украина
«Черная пятница» для Порошенко: активистка Femen разгромила магазин Roshen в Киеве
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    «Черная пятница» для Порошенко: активистка Femen разгромила магазин Roshen в Киеве

    12:54  24 Ноября 2017
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    «Черная пятница» для Порошенко: активистка Femen разгромила магазин Roshen в Киеве

    Киев, 24 ноября. В магазине Roshen в центре Киева прошла акция Femen. Так, полуобнаженная активистка разбрасывала конфеты и выкрикивала фразу «Black Friday, Sale Roshen!». 

    Как сообщает издание «Страна.ua», «Черная пятница» собственнолично пожаловала к президенту Украины Петру Порошенко в центральный магазин на улице Крещатик. Таким образом Femen требует от Порошенко «определиться, что ему слаще: власть или карамель» — ему необходимо выполнить предвыборные обещания и продать компанию Roshen.

    Отмечается, что лозунги «Black Friday, Sale Roshen!» были написаны на спине и груди активистки, которая разбрасывала конфеты и сметала с витрин «киевские торты». Девушка буквально разгромила магазин, указано в сообщении издания.

    Как стало известно, акция была проведена активисткой Анжелиной Диаш. Именно она в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии в августе текущего года.

    Секстремистка Femen устроила Черную пятницу в магазине Рошен from stranaua on Vimeo.

    Напомним, ранее задержанная за скандал с поджогом декоративных медведей и паровозика у магазинов Roshen активистка движения Femen Алиса Виноградова озвучила свои претензии к нынешним властям Украины.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #порошенко #roshen #femen
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