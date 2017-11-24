Юнкер не до конца доволен отношениями Украины и ЕС

Брюссель, 24 ноября. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал ход развития отношений между Украиной и ЕС.

«Мы развиваем наши отношения. Я доволен не всем ходом развития, но большей частью доволен», — заявил Юнкер перед началом пятого саммита программы «Восточное партнерство» в Брюсселе.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности вступления Украины в состав Евросоюза, глава ЕК подчеркнул, что это не саммит по расширению. Евросоюз продолжает развивать отношения со своими соседями, добавил он.

Ранее сообщалось, что Брюссель не дает Украине перспектив на членство в ЕС. Соответствующее заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на съезде Европейской народной партии. Выяснилось, что Евросоюз не собирается изменять закрепленное в декларации саммита решение об отсутствии у Украины перспектив на получение членства в ЕС.