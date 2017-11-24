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Украина
В Брюсселе заявили о проблемах с «планом Маршалла» для Украины
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    В Брюсселе заявили о проблемах с «планом Маршалла» для Украины

    12:00  24 Ноября 2017
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    «План Маршалла»: Украине придется быть скромнее – эксперт

    Киев, 24 ноября. ЕС не знает, как приступить к реализации проекта по финансовой поддержке Украины – так называемому «плану Маршалла».

    Эксперт брюссельского Центра исследований европейской политики Грант Костанян объяснил в интервью украинским СМИ, что пока страны Европейского союза не пришли к единому плану по оказанию экономической поддержки Киева.

    По его словам, единственный предложенный литовский план необходимой поддержки не получил. Как отметил Костанян, это может быть связано с тем, что Литва предлагает выделять Украине ежегодно огромную сумму – пять миллиардов евро.

    Далеко не все страны ЕС готовы на выделение таких средств. Кроме того, как рассказал эксперт, вкладывая в Киев значительные деньги, ЕС пока не видит должного результата.

    «План Маршалла»: Украине придется быть скромнее – эксперт

    При этом Костанян сообщил, что пока европейские страны от «плана Маршалла» для Украины не отказываются, однако финансовые амбиции стоит умерить.

    «Может, есть смысл начать с менее амбициозной суммы, которую государства-члены все равно должны будут объяснить собственным гражданам», — сказал он.

    Напомним, о планах Евросоюза разработать для Киева «план Маршалла» президент Украины Петр Порошенко объявил еще в июле этого года.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ес #план маршалла
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