В Брюсселе заявили о проблемах с «планом Маршалла» для Украины

Киев, 24 ноября. ЕС не знает, как приступить к реализации проекта по финансовой поддержке Украины – так называемому «плану Маршалла».

Эксперт брюссельского Центра исследований европейской политики Грант Костанян объяснил в интервью украинским СМИ, что пока страны Европейского союза не пришли к единому плану по оказанию экономической поддержки Киева.

По его словам, единственный предложенный литовский план необходимой поддержки не получил. Как отметил Костанян, это может быть связано с тем, что Литва предлагает выделять Украине ежегодно огромную сумму – пять миллиардов евро.

Далеко не все страны ЕС готовы на выделение таких средств. Кроме того, как рассказал эксперт, вкладывая в Киев значительные деньги, ЕС пока не видит должного результата.

При этом Костанян сообщил, что пока европейские страны от «плана Маршалла» для Украины не отказываются, однако финансовые амбиции стоит умерить.

«Может, есть смысл начать с менее амбициозной суммы, которую государства-члены все равно должны будут объяснить собственным гражданам», — сказал он.

Напомним, о планах Евросоюза разработать для Киева «план Маршалла» президент Украины Петр Порошенко объявил еще в июле этого года.