Зеленский: о патриотизме, войне и цензуре. Колонка Олега Денежки

Жираф — животное хорошее. Не то, чтобы полезное, но хорошее. Как слоны. Не то, что кошки, как любил поговаривать Полиграф Полиграфович Шариков. Но доходит да жирафов долго. Как до… Нет, не актера, паяца, Владимира Александровича Зеленского. Некогда поприветствовав Майдан, плюнув в сторону России, где он, собственно, и зарабатывал деньги, вдруг он возмутился цензурой и запретом сериала «Сваты», где сыграл одну из ролей. Какое горе.

Не предвидеть, что в стране с вполне тоталитарным режимом, где переименование названий улиц считается элементом обороны, будет запрещать все и везде — это глупо.

Это даже не близорукость даже, это слепота. А как еще оправдать монополию на власть? Только найти врага. А если его нет? Его нужно выдумать. И Зеленский вдруг прозрел. Праздник святого Иоргена. Неходячие отбрасывают костыли, слепые — обретают зрение.

«В последние сутки в СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос — запретить сериал «Сваты». Без этого же никак не растет экономика. Если сейчас задача у СБУ и всех наших комитетов — просто забрать этот сериал у людей, так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы», — возмущенно заявил Зеленский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Да нет, Владимир. Задача СБУ вовсе не в этом. И попытка рассказать сказку о сериалах и цензуре – чушь собачья. Никто еще не посчитал даже приблизительно количество жертв этого трехлетнего конфликта. Запрет «Сватов»? Ты смеешься? Ты разве не помнишь, как пафосно призывал Россию не вмешиваться в события на Украине, в которые она и так не вмешивалась?

Тогда ты был патриотичен. Тогда тебе было наплевать на жителей Донбасса. Тебя распирала гордость за майданную революцию и противостояние с Россией.

Стоп… Да, кажется, ты думал о доходах? Ну, да. Сериал «Сваты» был бы просто невероятно популярен, скажем, в Норвегии… Прав был наш Антон Павлович Чехов: «Актеры — они дети. И рассуждения у них детские».

Правильно, что украинские власти хотят запретить «Сватов». И Чехова. И Толстого. Да и Гоголя, и Сковороду. Сказал слово по-русски — запрет. Как в Чили при Пиночете. Может, тогда до Зеленского дойдет — запретят «Сватов» не украинские власти. Они этот сериал даже не смотрели. Это ты, Зеленский, сам себя запретил.

И да, экономика растет не от этого. Ты по-прежнему слеп. А в Донбассе гибнут люди.

И что-то тебя не слышно, Зеленский.