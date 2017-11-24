Американцев поразило видео тренировок спецназа РФ: «А наши пехотинцы едят бигмаки»

Москва, 24 ноября. Ролик под названием «Битва за Краповый берет: спецназ России», опубликованный RT на Youtube, собрал множество восхищенных комментариев иностранцев. Многие отметили, что «звери» из России в разы превосходят представителей армии США.

Журналисты RT взяли интервью у бойцов с высшей формой отличия (краповый берет присваивается в порядке прохождения жестких испытаний), показав на видео некоторые элементы тренировок: марш-бросок (11 км) с последующим преодолением препятствий, акробатика, рукопашный бой и др.

«Морские пехотинцы США – ничто против этих «зверей», - пишет один из пользователей.

«Уважение и привет из США», — написал другой пользователь.

«Уважение от США, надеюсь, что в ближайшем будущем наши страны станут хорошими друзьями», — выразил надежду американец.

«Большое уважение! Вы, ребята, сделаете все, чтобы выполнить свою работу!» — написал комментатор с ником Decliner Rexlete.

Пользователи подметили, что в США солдаты спецназа воюют за деньги, а в России — за Родину, семью. Такие ценности, по мнению автора комментария, дают российским бойцам преимущество в бою.

Другие отметили, что пока спецназовцы России совершают марш-бросок на 11 км, американский спецназ преодолевает это расстояние на вертолете, поедая бигмаки.