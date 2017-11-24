Сирия новости 24 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, 52% территорий Дейр-эз-Зора под контролем САА

Сирия, 24 ноября. ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, 52% территорий провинции Дейр-эз-Зор находится под контролем САА, 8 мирных сирийцев погибло при атаке боевиков на автобус в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение провинции Дейр-эз-Зор от ИГ1, бомбят «Ан-Нусру» в Идибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ установили контроль над 52% Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными группировками. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районах Джобар и Айн Тарма.

Ранее сообщалось, что на территории оазиса активизировались исламисты «Джебхат ан-Нусры»1. В связи с этим правительственные войска развернули ракетоносители на линии соприкосновения с террористами. Кроме того, ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Хараста и Дума.

Провинция Хомс

Боевики радикальной оппозиции открыли минометный огонь по расположениям правительственных войск в районе населенного пункта Джабурин на севере провинции Хомс. Об этом сообщает местный Telegram-канал (@SRNN2011).

Напомним, на территории региона действует зона деэскалации сирийского конфликта. Ранее специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон сообщали, что за минувшие сутки к перемирию присоединился населенный пункт в Хомсе. Таким образом, количество поселений, участвующих в процессе примирения, увеличилось до 2278. Представители 234 вооруженных группировок подписали мирные соглашения с правительственными силами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt) пишет, что под контролем Сирийской арабской армии (САА) находится 52 процента территорий провинции Дейр-эз-Зор. Ранее сообщалось, что правительственные войска под прикрытием ВКС РФ заняли населенные пункты Дабьян, Гарайба и Сабейхан на западном берегу реки Евфрат. Кроме того, сирийским военным под руководством бригадного генерала Сухела Хасана также удалось пройти дальше на север вглубь занимаемых боевиками ИГИЛ1 территорий и отбить город Эль-Крайя. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Отмечалось, что российские военные советники принимали участие в планировании штурма этого населенного пункта. Зачистка западного побережья Евфрата силами САА и российской авиации продолжается.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Абу Дали, передает военный источник в Telegram (@SRNN2011). Ранее авиация союзников атаковала укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Хиш. Кроме того, местные источники писали, что дополнительные силы Сирийской арабской армии (САА) стягиваются на границу провинции Идлиб в город Аль-Рашидия. Таким образом, проправительственные силы готовятся к началу наступления на подконтрольную радикальным исламистам авиабазу Абу-Духур.

Турецкая военная техника продолжает прибывать на территорию сирийской провинции. По данным местных источников, еще одна колонна бронетехники проследовала в Идлиб через пограничный пункт Атма.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики вооруженных формирований напали на пассажирский автобус рядом с деревней Харран. По данным местного источника в Telegram (@hosienmortadapressnew), в результате атаки радикалов погибло восемь мирных жителей провинции Эс-Сувейда. Автор публикации подчеркивает, что в числе жертв атаки боевиков маленькая девочка.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Сирии задержали на территории Эс-Сувейды автомобиль с контрабандным оружием. Транспортное средство направлялось в провинцию Дамаск, скорее всего — в Восточную Гуту. В ходе обыска были конфискованы минометы различных калибров, противотанковые гранаты, пушки, мины, ракеты и другое вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)