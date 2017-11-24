ЕС стал заложником Украины: в Совфеде пристыдили Туска за слова о Крыме

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз никогда не признает присоединение Крыма к Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Twitter по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма», — написал Туск.

По его словам, в ходе встречи он выразил солидарность со всей Украиной.

Мнение сенатора

Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов считает, что ЕС стал невольным заложником ситуации на Украине. Так он прокомментировал для ФАН заявление Дональда Туска о Крыме.

«Это заявление относится к ряду популистских, которыми изобилует вся западная элита. Почему? Потому что это сегодня модно. Евросоюз, как и Соединенные Штаты, взял на себя ответственность за так называемую революцию достоинства. Фактически за государственный переворот. И сегодня, видя, что происходит в этой стране, Европа стала заложником в своей открытости и поспешности при принятии решений в отношении Украины. Там разрушена экономика, народ доведен до нищеты, а его стандарты равны среднеафриканским. Уже три года на Украине идет гражданская война. Перспектив нет. 75% населения связывают свою будущую жизнь только с жизнью в западных странах».

«Поэтому отдельные брюссельские бюрократы пытаются поддержать Украину, как бы оправдывая оказанную ранее помощь. Время течет, все изменяется, и в государствах Европейского союза, в том числе и на парламентском уровне, уже все понимают, что Крым — часть Российской Федерации. Он никогда не будет украинским. Эти настроения усиливаются, их становится все больше и больше. Поэтому, я думаю, что Дональду Туску через некоторое время будет очень стыдно за все те заявления, которые он так поспешно делает на посту председателя Европейского совета», — пояснил Игорь Морозов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Германия потеряла 42 тысячи рабочих мест из-за санкций против России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в состав РФ.