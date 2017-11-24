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Последний исправный эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе
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    Последний исправный эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе

    12:09  24 Ноября 2017
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    Последний исправный эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе

    Лондон, 24 ноября. Эсминец британских Военно-морских сил 45 HMS Diamond досрочно прервал свою миссию в Персидском заливе. Как сообщает The Times, причиной тому стала поломка гребного винта, устранить ее на месте не представляется возможным.

    По данным издания, в настоящее время военный корабль направляется на родину.

    В ВМС Британии официально подтвердили, что у эсминца, стоимостью 1 млрд фунтов, действительно выявлены технические неполадки. Остальные детали случившегося не распространяются.

    Ожидается, что боевой корабль возвратится в порт приписки через десять дней, сообщает издание «Свободная пресса».

    Отметим, что оставшиеся пять эсминцев Королевского флота сейчас проходят плановое обслуживание в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате. Таким образом можно сказать, что Великобритания сейчас осталась без исправных эсминцев.

    15 сентября сообщалось, что большая часть кораблей Королевских ВМС Великобритании не могут выйти в море. Причиной этого стала нехватка ресурсов, вызванная сокращением расходов на оборону.

    Напомним, в июне текущего года новейший американский авианосец Gerald Ford сломался через полмесяца после спуска на воду.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #великобритания #эсминец
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