Последний исправный эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе

Лондон, 24 ноября. Эсминец британских Военно-морских сил 45 HMS Diamond досрочно прервал свою миссию в Персидском заливе. Как сообщает The Times, причиной тому стала поломка гребного винта, устранить ее на месте не представляется возможным.

По данным издания, в настоящее время военный корабль направляется на родину.

В ВМС Британии официально подтвердили, что у эсминца, стоимостью 1 млрд фунтов, действительно выявлены технические неполадки. Остальные детали случившегося не распространяются.

Ожидается, что боевой корабль возвратится в порт приписки через десять дней, сообщает издание «Свободная пресса».

Отметим, что оставшиеся пять эсминцев Королевского флота сейчас проходят плановое обслуживание в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате. Таким образом можно сказать, что Великобритания сейчас осталась без исправных эсминцев.

15 сентября сообщалось, что большая часть кораблей Королевских ВМС Великобритании не могут выйти в море. Причиной этого стала нехватка ресурсов, вызванная сокращением расходов на оборону.

Напомним, в июне текущего года новейший американский авианосец Gerald Ford сломался через полмесяца после спуска на воду.