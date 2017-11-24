Москва рассчитывает на новый уровень отношений с Японией — Лавров

Москва, 24 ноября. Москва рассчитывает, что посещение главой МИД Японии Таро Коно России позволит отношениям стран выйти на качественно новый уровень. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим японским коллегой.

«Сейчас главная задача, чтобы наши с вами контакты не оставались просто контактами, а давали реальные результаты, которые поднимают наши отношения на качественно новый уровень», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что встреча министров должна стать первым шагом именно в этом направлении.

Лавров также заявил, что рад приветствовать Таро Коно в Москве и напомнил, что это уже четвертая встреча министров за последние четыре месяца. Глава МИД РФ пояснил, что этот факт объясняется тем, что и президенты России и Японии нередко проводят совместные переговоры.