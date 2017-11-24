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Москва рассчитывает на новый уровень отношений с Японией — Лавров
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    Москва рассчитывает на новый уровень отношений с Японией — Лавров

    11:49  24 Ноября 2017
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    Москва рассчитывает на новый уровень отношений с Японией — Лавров

    Москва, 24 ноября. Москва рассчитывает, что посещение главой МИД Японии Таро Коно России позволит отношениям стран выйти на качественно новый уровень. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим японским коллегой.

    «Сейчас главная задача, чтобы наши с вами контакты не оставались просто контактами, а давали реальные результаты, которые поднимают наши отношения на качественно новый уровень», — цитирует ТАСС Лаврова.

    Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что встреча министров должна стать первым шагом именно в этом направлении.

    Лавров также заявил, что рад приветствовать Таро Коно в Москве и напомнил, что это уже четвертая встреча министров за последние четыре месяца. Глава МИД РФ пояснил, что этот факт объясняется тем, что и президенты России и Японии нередко проводят совместные переговоры. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #япония #лавров #мид #коно
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