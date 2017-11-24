Сирия, которая победит: в Дамаск приехала российская фотовыставка — видео ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на российской фотовыставке, которая прошла в Дамаске, и взял интервью у организаторов.

Фотовыставка «Сирия, которая победит!» прошла в столице в Сирии, благодаря усилиям российского Фонда поддержки и сохранения духовных памятников «Духовное наследие Святого Апостола Павла» совместно с Министерством культуры САР. Экспозиция выставки состоит из 150 уникальных фотографий из архива Фонда, сделанных за время сирийского конфликта. Так на одном стенде рядом — два погибших героя: сирийский генерал Иссам Захреддин и российский офицер Александр Прохоренко.

Первый — герой обороны Дейр-эз-Зора, погибший во время войсковой операции по зачистке от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) острова Хувейджа Сакр. Автомобиль, в котором ехал генерал, подорвалась на мине. Еще при жизни он стал легендой, когда под его руководством гарнизон правительственных войск в Дейр-эз-Зоре три года держался в условиях полного окружения сил террористов.

Второй — старший лейтенант Прохоренко, находясь в тылу «Исламского государства» в районе Пальмиры, попал в окружение боевиков. Вступив в бой с многократно превосходящими силами ИГ1, но не желая сдаваться, он вызвал огонь на себя.

Фотовыставка проехала четыре города России и теперь прибыла в Дамаск.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с главным организатором мероприятия — президентом Фонда Святого Апостола Павла Валентиной Ланцевой. Фонд работает в Сирии уже 14 лет.

До начала сирийского конфликта он занимался в САР возобновлением деятельности православных школ, укреплением духовных, исторических, политических и экономических связей между Россией и Сирией, восстановлением исторического паломнического маршрута в Святую землю через Дамаск и иной деятельностью, направленной на активное взаимодействие России и Сирии и защиту мира в регионе. Однако после событий 2011-го года деятельность несколько изменилась.

Как рассказала ФАН Валентина Ланцева, в Фонде очень полюбили Сирию и все годы, почти семь страшных тяжелых лет, что идет война, часто приезжают сюда:

«Эта поездка 22 по счету за годы войны. Мы привозили сюда гуманитарную помощь, но так как наш Фонд <…> маленький, эта помощь не была такой большой как государственная. Она была частной<…>, но, тем не менее, мы смогли что-то больше 40 тонн привести. В основном, деткам. И мы счастливы, что так получилось в жизни, что мы обрели здесь настоящих друзей. Увидели и почувствовали настоящую страну и очень полюбили людей. Я думаю, что скоро придет победа на эту землю, и мы будем радоваться, что это произошло. Спасибо вам, сирийцы! Спасибо тебе, Сирия!».

1 Организация запрещена на территории РФ.