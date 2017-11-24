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Глава МИД Японии хочет обсудить с Лавровым Сирию и КНДР
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    Глава МИД Японии хочет обсудить с Лавровым Сирию и КНДР

    11:36  24 Ноября 2017
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    Глава МИД Японии хочет обсудить с Лавровым Сирию и КНДР

    Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что собирается обсудить с главой российского МИД Сергеем Лавровым проблему мирного договора, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Сирии.

    «В нынешний раз я хотел бы основательно обсудить с вами разные вопросы: в первую очередь, проблемы двустороннего характера, включая вопрос заключения мирного договора», — цитирует министра агентство РИА Новости.

    На встрече с Лавровым Коно также добавил, что хочет затронуть проблемы международного характера. В частности, Северную Корею и Сирию.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Де Мистура в пятницу обсудят ситуацию в Сирии. Известно также, что Де Мистуру примут в Минобороны России.

    Автор: Алексей Громов
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    #япония #сирия #кндр #лавров #коно
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