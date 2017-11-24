Глава МИД Японии хочет обсудить с Лавровым Сирию и КНДР

Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что собирается обсудить с главой российского МИД Сергеем Лавровым проблему мирного договора, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Сирии.

«В нынешний раз я хотел бы основательно обсудить с вами разные вопросы: в первую очередь, проблемы двустороннего характера, включая вопрос заключения мирного договора», — цитирует министра агентство РИА Новости.

На встрече с Лавровым Коно также добавил, что хочет затронуть проблемы международного характера. В частности, Северную Корею и Сирию.

Ранее сообщалось, что Лавров и Де Мистура в пятницу обсудят ситуацию в Сирии. Известно также, что Де Мистуру примут в Минобороны России.