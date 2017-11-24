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Память Хворостовского могут увековечить в Кузбассе
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    Память Хворостовского могут увековечить в Кузбассе

    11:30  24 Ноября 2017
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    Память Хворостовского могут увековечить в Кузбассе

    Кемерово, 24 ноября. Губернатор Кемеровской области предложил назвать один из объектов городской среды или учреждение культуры именем Дмитрия Хворостовского.

    Как сообщает «Газета Кемерова», глава Кузбасса Аман Тулеев поручил подготовить документы о выборе городского объекта, который можно будет назвать в честь Дмитрия Хворостовского. Пресс-служба администрации отмечает, что оперный певец приезжал в Кемерово в 2005, 2006 и 2007 годах и выступал на площадях и стадионах городов региона. Дмитрию Хворостовскому в 2005 году вручили орден «Ключ дружбы», а в 2006 году он получил звание «Почётный гражданин Кемеровской области».

    Губернатор области заявил о теплом отношении к оперному певцу как к человеку глубочайшей внутренней культуры и огромного таланта, который прославлял русское оперное искусство.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хворостовский #кемерово
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