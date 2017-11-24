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Украину вычеркнули из победителей: Шейнин ответил киевлянке на оскорбление георгиевской ленты
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    Украину вычеркнули из победителей: Шейнин ответил киевлянке на оскорбление георгиевской ленты

    11:46  24 Ноября 2017
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    Украину вычеркнули из победителей: Шейнин рассказал правду о запрете Георгиевской ленты

    Москва, 24 ноября. Украинская телеведущая Янина Соколовская выступила в эфире телепередачи «Время покажет». В ходе программы было затронута одна из самых болезненных тем во взаимоотношениях России и Украины — запрет георгиевской ленты.

    Политолог из Киева стала защищать позицию Киева о запрете советского символа победы, сделав оскорбительное заявление, что георгиевская лента символизирует «колорадов и сепаров».

    Соколовская также добавила, что новый украинский символ — красный мак, нравится ей гораздо больше, передает «Политпазл».

    Украину вычеркнули из победителей: Шейнин рассказал правду о запрете Георгиевской ленты

    На что телеведущий Артем Шейнин заявил, что красные маки обычно надевают в Европе, страны которой вступили в Гитлеровскую коалицию во время Второй мировой войны. По словам ведущего, часть менталитета человека теряется, когда у него забирают победу. А если в менталитете человека нет принадлежности победы, с ним можно сделать абсолютно все, уверен Шейнин.

    Кроме того, на изображениях с новым символом Украины стоят даты «1939-1945». Получается, что украинская сторона отрицает Великую Отечественную войну и принимает только Вторую мировую войну. Таким образом, Украину вычеркнули из группы победителей и отправили в группу скорбящих, резюмировал ведущий.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #георгиевская лента #красный мак
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