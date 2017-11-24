Украинский генерал: Путин сделал то, чего мы не сделали до сих пор

Киев, 24 ноября. Бывший первый заместитель министра обороны Украины генерал-полковник в отставке Анатолий Лопата заявил, что президент России Владимир Путин заявлением об обязательной готовности промышленности к переводу на военные рельсы сделал то, что политики Киева должны были сделать давно.

Лопата прокомментировал заявление Путина о том, что все крупные предприятия России должны быть готовы к переходу на военные рельсы. Украинский генерал отметил, что это правильное решение с точки зрения интересов страны.

«Владимир Путин сделал то, чего мы не сделали до сих пор, хотя у нас было достаточно времени для того, чтобы осознать всю опасность положения для Украины, — цитирует его «Обозреватель». — Можно было бы что-то делать. Пока не делаем».

По его словам, Украина живет в двух измерениях — мирном и военном.