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Ирак: Багдад заблокировал визит немецкого министра в Курдистан
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    Ирак: Багдад заблокировал визит немецкого министра в Курдистан

    11:45  24 Ноября 2017
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    Ирак: Багдад заблокировал визит немецкого министра в Курдистан

    Эрбиль, 24 ноября. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади выступил против визита немецкого главы МИД Зигмара Габриэля в курдскую автономию.

    Курское издание Rudaw сообщило, что премьер Ирака аль-Абади в «недипломатическом порядке» заблокировал визит министра иностранных дел Германии в столицу Курдистана Эрбиль. Отмечается, что глава немецкого внешнеполитического ведомства прибыл с визитом в Багдад, где встретился с иракскими политиками, после чего он намеревался посетить Эрбиль, однако аль-Абади выступил против этой поездки и заблокировал это посещение.

    Источник сообщает, что разрешение не было получено даже после того, как канцлер Германии Ангела Меркель переговорила с иракским премьером по телефону. В результате Габриэль отменил свой визит в Иракский Курдистан. В Эрбиле заявляют, что это очередной пример полной международной блокады в отношении курдов со стороны Багдада.

    Ирак: Багдад заблокировал визит немецкого министра в Курдистан

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #зигмар габриэль #хейдар аль-абади
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