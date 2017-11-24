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Манчини сравнил себя с Путиным
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    Манчини сравнил себя с Путиным

    12:00  24 Ноября 2017
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    Манчини сравнил себя с Путиным

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Главный тренер футбольного клуба «Зенит», комментируя последний матч команды, заявил, что не обращает внимания на давление прессы так же, как и президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы журналистов после победы над македонским «Вардаром» в поединке Лиги Европы, итальянский тренер отметил, что не учитывает мнения болельщиков или журналистов при выборе стартового состава на тот или иной матч.

    «Никакого влияния нет. Если бы они имели на меня такое влияние, я бы не был тренером. Это то же самое, что спрашивать Путина, влияет ли на него пресса», — заявил Манчини, отвечая на вопрос журналистов о том, влияет ли на выбор состава «Зенита» мнение болельщиков и прессы.

    Напомним, в четверг в Петербурге «Зенит» одержал победу над македонским клубом «Вардар» (2–1) в пятом матче группового этапа Лиги Европы.

    Отметим, в конце октября Манчини заявил, что согласен с президентом Путиным по вопросу иностранных футболистов.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #зенит #манчини
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