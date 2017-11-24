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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джелалабаде
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    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джелалабаде

    11:21  24 Ноября 2017
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    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джелалабаде

    Джелалабад, 24 ноября. Боевики «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за террористический акт в Афганистане.

    Террористический акт произошел в центре афганской провинции Нангархар — населенном пункте Джелалабад. Взрыв прогремел во время митинга, который организовали местные сотрудники полиции, требующие восстановления в должности своего командира.

    Террорист-смертник подошел к группе сотрудников полиции и произвел самоподрыв, сообщают источники в правоохранительных органах. По официальным данным погибло 10 человек, 15 полицейских получили серьезные ранения. Отмечается, что количество жертв может возрасти.

    По заявлению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые взяли на себя ответственность за теракт, в результате взрыва погибло и ранено свыше 50 человек.

    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джелалабаде

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #афганистан #игил #теракт #джелалабад
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