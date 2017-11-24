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Спасательный отряд ВМФ РФ вылетел на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»
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    Спасательный отряд ВМФ РФ вылетел на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    11:28  24 Ноября 2017
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    Спасательный отряд ВМФ РФ вылетел на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    Москва, 24 ноября. Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ присоединился к поискам пропавшей у берегов Аргентины подводной лодки «Сан-Хуан», сообщило в пятницу Минобороны России.

    В официальном релизе ведомства уточняется, что российская спасательная бригада вылетела из петербургского аэропорта Пулково на самолете военно-транспортной авиации Ан-124.

    В составе отряда – командир, водолазы-глубоководники, водолазный врач, а также операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс». Старшим аварийно-спасательной группы назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

    В четверг отправить помощь Аргентине в поисках субмарины «Сан-Хуан» распорядился президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение он направил Минобороны РФ.

    Спасательный отряд ВМФ РФ вылетел на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    Ранее, как писало интернет-издание URA.RU, с предложением помочь в поисках Владимир Путин обратился к аргентинскому президенту Маурисио Макри.

    Напомним, субмарина «Сан-Хуан», принадлежащая ВМС Аргентины, перестала выходить на связь 15 ноября. На борту находилось 44 члена экипажа. Запаса кислорода должно было хватить еще на шесть дней.

    Ранее к поискам уже присоединились российское океанографическое судно «Янтарь» и специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России.

    Автор: Алексей Громов
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    #аргентина #подлодка #сан-хуан #спасательно-поисковая операция
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