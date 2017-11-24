Учительницу из США задержали за употребление наркотиков прямо в школе
Вашингтон, 24 ноября. Школьники из американского штата Индиана сняли на видео учительницу, которая употребляла наркотики прямо в пустом классе.
Как сообщает «Ридус» со ссылкой на Fox News, 24-летняя Саманта Кокс преподавала английский язык в средней школе Сент-Джон. В данный момент молодая учительница задержана за хранение запрещенных веществ.
Родители школьников сильно возмущены произошедшим.
«Это просто ужасно, я не могу описать свои чувства», — заявила мать одного из учеников.
По словам школьного инспектора Ларри Веррако, безопасность учеников до сих пор остается основным приоритетом школы. В данный момент сотрудники полиции ведут всестороннее расследование происшествия.
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