Учительницу из США задержали за употребление наркотиков прямо в школе

Вашингтон, 24 ноября. Школьники из американского штата Индиана сняли на видео учительницу, которая употребляла наркотики прямо в пустом классе.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на Fox News, 24-летняя Саманта Кокс преподавала английский язык в средней школе Сент-Джон. В данный момент молодая учительница задержана за хранение запрещенных веществ.

Родители школьников сильно возмущены произошедшим.

«Это просто ужасно, я не могу описать свои чувства», — заявила мать одного из учеников.

По словам школьного инспектора Ларри Веррако, безопасность учеников до сих пор остается основным приоритетом школы. В данный момент сотрудники полиции ведут всестороннее расследование происшествия.