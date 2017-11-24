Ученые объяснили, почему думающие на иностранном языке люди не верят в приметы

Рим, 24 ноября. Думающие на иностранном языке люди менее восприимчивы к воздействию примет и суеверий, заявил специалист итальянского университета в Тренто психолог Константинос Хаджихриридис.

Специалисты провели исследование, которое показало, что человек, думающий на иностранном для него языке, менее суеверен, чем тот, кто рассуждает на родном наречии.

Для этого они пригласили принять участие в эксперименте 400 немецких ораторов, которые знали английский язык. Респондентам предложили представить какой-либо важный день, в течение которого они будут сталкиваться с различными приметами. Каждый мог выбрать для себя — рассуждать на английском или немецком языке об этом дне.

Как оказалось, те, кто предпочли иностранный язык, меньше всего попали под воздействие суеверий. Ученые объяснили этот факт тем, что соединения слов, описывающие различные приметы (например, «разбитое зеркало»), с детства имеют для человека эмоциональную окраску. Однако при открытии этих выражений в зрелом возрасте, они уже не могут влиять на чувства человека и несут лишь информационный характер, пишет Planet Today.